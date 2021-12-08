ДТП под Черниговом: стало известно о состоянии выживших

В Черниговской городской больнице №2 находятся пятеро из семи пострадавших в масштабном смертельном ДТП с маршруткой и грузовиком, которое произошло возле села Брусилов и забрало жизни 13 человек, сообщает Корреспондент.

Как рассказал главврач больницы Владислав Кухарь, в учреждение доставили семь пострадавших в аварии людей в возрасте от 18 до 49 лет, информирует пресс-служба Черниговского горсовета. Двоим лицам медики помочь не смогли - их травмы были несовместимы с жизнью. Пятеро людей находятся на лечении.

"Из них один человек находится в состоянии средней тяжести, другие - тяжелые и крайне тяжелые. Троих человек оперировали" , - уточнил Кухарь.

Доктор добавил, что в медучреждении организован пункт по психологической поддержки родственников. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь бесплатно.

По данным агентства Укринформ, еще двое пострадавших находятся в больницах областного подчинения. В частности, в детскую доставили 16-летнего парня.

Заместитель гендиректора заведения Людмила Кривец рассказала, что подростка прооперировали, он лежит в реанимации. Состояние юноши сейчас стабильное.