Косово готовит заявку на вступление в Евросоюз

Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский союз. Об этом говорится в заявлении для прессы по итогам очередного заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, сообщает Интерфакс-Украина.

"Косово сообщило о своем намерении подать заявку на членство (в ЕС)" , - говорится в документе.

Заседание состоялось во вторник в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти. Делегацию ЕС возглавлял высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На встрече подчеркнута важность проводимого при содействии ЕС диалога между Приштиной и Белградом и достижения "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути" , - подчеркивается в заявлении.