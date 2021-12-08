В Госдепе сообщили о стремлении Путина возродить Советский Союз

Президент Российской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз, и в этом он видит свое предназначение. Такое опасение высказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По словам Нуланд, Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния и стремится войти в историю, воссоздав подобие Союза Советских Социалистических Республик.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" , - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, которые готовы противостоять агрессии России.