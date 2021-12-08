Монастырский готовит законопроекты о безопасности на дорогах

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициирует внесение в Верховную Раду проектов законов, которые повысят безопасность дорожного движения, сообщает Укринформ.

Как информирует Министерство внутренних дел, патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса с недопустимыми недостатками, а также тех, которые превышают скоростной режим и правила маневрирования.

"В этом месяце, по моей инициативе, в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения" , - подчеркнул Монастырский.

Также глава МВД выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом.

"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли 13 человек. Остальные – в тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря" , - заявил министр.

Монастырский призвал всех водителей быть бдительными и осторожными за рулем.