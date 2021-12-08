В Хорватии впервые потвердили смерть из-за COVID-вакцинации

В Хорватии зафиксирован первый летальный случай после вакцинации от коронавируса - умер 33-летний мужчина, сообщает Корреспондент.

"HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения сегодня завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca" , - информировало местное издание со ссылкой на Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров (HALMED).

Как указано, материалы для анализа с целью установления или опровержения прямой связи между иммунизацией от коронавируса и смертью человека из-за возникновения тромбоза были взяты 12 марта.

В ведомстве подчеркнули, что это первый в стране инцидент, когда прививка от COVID-19 привела к серьезным побочным эффектам. Ранее все летальные случаи после прививок не были связаны с вакцинацией.

В Хорватии, население которой составляет более 4 миллионов человек, полностью привиты от COVID 2,2 миллиона жителей.