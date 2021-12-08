Австралия присоединилась к бойкоту Олимпиады в Китае

Австралия присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и официальные лица страны не будут участвовать в связанных с Играми мероприятиях, сообщает ТАСС.

"Австралийские официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине" , - сообщил премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции в Сиднее, отметив, что олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как планировалось ранее.

"Австралия - великая спортивная держава, и мы разделяем вопросы спорта и политические вопросы" , - подчеркнул он.

По словам Моррисона, решение воздержаться от официального представительства на мероприятиях в рамках Олимпийских игр в Пекине было принято из-за приписываемых КНР нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и "ряда других вопросов, связанных с вмешательством Китая в дела Австралии".