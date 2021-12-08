Сегодня изберут нового канцлера Германии

Немецкий парламент в среду, 8 декабря соберется на выборы преемника канцлера Ангелы Меркель - как ожидается, им станет социал-демократ Олаф Шольц, сообщает Интерфакс-Украина.

Заседание начнется в 9.00 и продлится 90 минут. Согласно статье 63 конституции ФРГ, канцлера по итогам парламентских выборов выбирает парламент - Бундестаг - и предлагает на утверждение президенту Германии. Избран будет тот, кто наберет большинство голосов депутатов - 369. Такое большинство у Шольца есть, поскольку он заручился поддержкой не только собственной Социал-демократической партии Германии СДПГ, но и "Зеленых", а также Свободной демократической партии Германии - именно эти три политические силы составят новую правительственную коалицию. По итогам выборов примерно в 13.30 спикер Бундестага объявит имена новых министров - предварительно они уже известны.

Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, в юности он изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Шольц дважды был депутатом Бундестага - с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. С 2007 по 2009 год он занимал должность министра труда в правительстве ФРГ, с 2011 по 2018 год был бургомистром города Гамбург. С марта 2018 года Шольц руководит министерством финансов Германии и одновременно является вице-канцлером ФРГ.

На предвыборных теледебатах Шольца критиковали в первую очередь за отсутствие харизмы и говорили, что он скучный, при этом согласно результатам соцопросов, Шольц выигрывал и голоса зрителей, которые смотрели дебаты, и собственно избирателей.