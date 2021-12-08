Британия планирует отказаться от 2G и 3G к 2033 году

Великобритания планирует отказаться от услуг мобильной связи 2G и 3G к 2033 году, чтобы перейти на 5G и 6G. Такое заявление сделала министр культуры Надин Доррис, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По ее словам, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей, пишет Sky News.

"Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным" , - отметила министр.

Она добавила, что окончание эпохи 2G и 3G упростит выход на рынок нового оборудования для производителей, поскольку им не придется поддерживать старые технологии. Правительство хочет положить конец зависимости Великобритании от небольшого числа поставщиков после того, как в прошлом году китайской компании Huawei запретили открывать новые сети.

Отмечается, что все четыре сети - EE, Vodafone, O2 и Three - согласились полностью отказаться от 2G и 3G к 2033 году.