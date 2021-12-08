В Штатах обеспокоились изменением позиции Лукашенко касательно Крыма

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил свою позицию по оккупации Россией украинского Крыма, и вызывает беспокойство у Вашингтона. Об этом заявила заместитель главы американского Госдепа Виктория Нуланд, сообщает Обозреватель.

В Вашингтоне считают, что белорусский лидер "становится все более зависимым от Кремля".﻿ Кроме того, он все больше продолжает отказываться от суверенитета собственного государства.

С такими словами Нуланд выступила на слушаниях относительно Российской Федерации, которые 7 декабря прошли в Комитете Сената по международным отношениям.

Она напомнила, как ранее Лукашенко убеждал свой народ в том, что он никогда не допустит, чтобы РФ использовала их территорию "для марша на Украину" или же маскировала российские войска под белорусские.

"Но мы увидели, как Лукашенко изменил свою собственную позицию по Крыму. Он долго отказывался признавать претензии России на Крым, однако неделю назад изменил тактику, что вызывает беспокойство" , – подчеркнула чиновник.

Лукашенко становится все более зависимым от Кремля, – Нуланд

Нынешнюю ситуацию в Беларуси она назвала "просто трагической" и действительно вызывающей беспокойство "во многих отношениях". Поэтому, по ее словам, администрация президента США, вместе с Европейским Союзом на многосторонней основе, ужесточила санкции против режима Лукашенко. В частности, в отношении целых экономических секторов и против "ответственных за насилие и запугивание".

В этом контексте Нуланд упомянула и то, как белорусские власти "очень опасным и циничным способом" для провокаций на границе с ЕС используют нелегальных мигрантов, принимая их из третьих стран.