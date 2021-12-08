Самый модный принт весенне-летних коллекций 2022

На Неделях моды, прошедших в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке дизайнеры представили совершенно новое слово в принтах. Одни из известнейших модельеров в мире решили сделать новым трендом узоры с грибами, сообщает Обозреватель.

Rodarte, Brandon Maxwell, Stella McCartney и другие бренды посвятили большую часть своих весенне-летних коллекций 2022 платьям, блузам и другим вещам, украшенным рисунками мухоморов, сыроежек, лисичек и других грибов.

Впервые о применении грибов в создании одежды подумал английский модельер Стелла Маккартни, однако она выбрала использовать их как материал. Уже в 2021 году дизайнер презентовала целую коллекцию, где показала красные мухоморы на белой ткани.

Стелла Маккартни создала платье с новым принтом. Источник: Instagram @stellamccartney

Stella McCartney показала актуальный принт в своей коллекции. Источник: Instagram @stellamccartney

Другими поклонницами подобных узоров стали основательницы американского бренда Rodarte. Рисунки, украсившие шелковые меди-платья, создала мама девушек и посвятила их своему мужу и отцу дизайнеров – ботанику.

Коллекцию с грибным принтом посвятили ботанику. Источник: Instagram @brandonmaxwell

Brandon Maxwell и Monse отказались от реалистичного изображения грибов и предпочли мультяшные растения. Они поместили опята и подосиновики с яркими шляпками на трикотажные кардиганы, комбинезоны, топы, свитшоты и юбки.

Monse предлагает приобрести кардиган с грибами. Источник: Instagram @monsemaison

Модные дома запустили тренд на новый принт. Источник: Instagram @monsemaison

Известные магазины одежды подхватили тренд и начали активно предлагать покупателям товар с вышитыми грибами.

Масмаркеты начали продавать одежду с грибами

Они предлагают свитшоты, платья, безрукавки и другую модную продукцию.