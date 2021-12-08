В ВОЗ обнародовали отчет о новом штамме "Омикрон"

Новый "южноафриканский" вариант коронавируса Омикрон, по состоянию на 7 декабря, зафиксирован на территории 57 стран мира. Такую информацию обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом отчете, сообщает Обозреватель.

Однако окончательные данные об опасности этого штамма специалисты все еще не дают.

Там подчеркивают, что пока ученые владеют "ограниченными данными" об этом варианте коронавируса, впервые обнаруженном на юге Африки. По их словам, это затрудняет оценку каких-либо изменений тяжести заболевания при заражении Омикроном.

Отмечается, что в 212 случаях, подтвержденных на 6 декабря в 18 странах ЕС и относительно тяжести которых была информация, болезнь у инфицированных протекала легко или без симптомов.

В Южной Африке COVID-госпитализации выросли на 82% за неделю с 28 ноября по 4 декабря. В то же время количество на больничных койках пациентов, которых поразил именно Омикрон, сейчас неизвестно.