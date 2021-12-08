Курс валют НБУ на 8 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 декабря, упал на 5 коп до 27.33 за 1 доллар.
Евро подешевел на 18 коп до 30.73 за 1 евро.
Рубль подешевел на 4 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 36.18 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 16 коп до 29.50 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.331700
|EUR
|Евро
|30.727700
|RUB
|Рубль
|0.367000
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.180300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.501500
|PLN
|Польский злотый
|6.690100