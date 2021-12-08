Курс валют НБУ на 8 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 декабря, упал на 5 коп до 27.33 за 1 доллар.

Евро подешевел на 18 коп до 30.73 за 1 евро.

Рубль подешевел на 4 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 36.18 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 16 коп до 29.50 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.69 за 1 польский злотый.