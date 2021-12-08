Берлин будет выступать за сотрудничество в многополярном мире – Шольц

Мир становится все более многополярным, и Германия видит своей задачей делать все, чтобы эта многополярность работала хорошо и мирным образом. Об этом заявил будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Будущее мира связано с немалым количеством очень влиятельных наций… Мир стал многополярным, и большой задачей для нас должна быть забота о том, чтобы в этом мультиполярном мире было возможно хорошее сотрудничество… несмотря на разницу во взглядах» , – сказал Шольц.

Очень важно, добавил он, чтобы в этом будущем мире Европа могла действовать сильно и суверенно. По его словам, Германия будет продолжать курс на «создание сильного, суверенного ЕС».

В этом контексте он проинформировал, что первый визит в качестве канцлера он совершит в Париж, второй – в Брюссель. Еще одним важным направлением будет укрепление трансатлантического партнерства – с США и в рамках НАТО.

Шольц пообещал, что ФРГ и дальше будет проводить последовательную внешнюю политику, которая базируется на таких принципах, как свобода, верховенство права, демократия, уважение прав человека.

Основные темы внешней политики хорошо прописаны в Коалиционном соглашении, как отметил Шольц. Этот документ был согласован всеми тремя входящими в новую коалицию партиями – Социал-демократическая, Свободная демократическая и «Зеленые».