Генсек ООН самоизолировался из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш находится в изоляции из-за общения с больным COVID-19, сообщает Укринформ.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш будет находиться в изоляции несколько дней, поскольку во вторник контактировал с другим должностным лицом ООН, у которого был обнаружен COVID-19" , - говорится в материале AFP со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 72-летний Гуттериш упразднил свое участие во всех личных мероприятиях, запланированных на ближайшие несколько дней.

Гуттериш несколько дней назад сделал третью COVID-прививку после того, как долго размышлял над целесообразностью этого, учитывая миллионы людей в мире, которые до сих пор не получили первую дозу.