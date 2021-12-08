Ляшко анонсировал запуск неонатального скрининга

Со следующего года в Украине будет введен неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний, перечень которых будет расширен до 20-ти.﻿ Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Саммит "Дети" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"С 2022 года в Украине заработает новый неонатальный скрининг. Мы будем выявлять наследственные заболевания при рождении, и количество этих наследственных заболеваний будет увеличено с четырех до двадцати. Для этого закупается новое оборудование, будут определены 4 центра и пятый референс-центр для того , чтобы диагностировать своевременно" , - сказал министр.

По его словам, также вводится новая модель интернатуры, будут изменены подходы к обучению педиатров, чтобы они не пропускали случаи заболеваний и своевременно перенаправляли к узким специалистам.