Рецепт йогурта в домашних условиях

В зимний период особенно важно наполнять организм питательными веществами и необходимыми микроэлементами, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Сидеть на диетах в такие периоды – не самая лучшая идея, так как организму нужна энергия в борьбе с вирусами. Домашний йогурт – отличный источник питательных веществ. Йогурт отлично подойдет для завтрака или перекуса. Его можно сочетать с фруктами и орехами. А еще домашний йогурт станет отличной заправкой для салатов.

Приготовить его несложно, однако придется потратить на это немного времени и усилий.

Ингредиенты:

Молоко с жирностью не менее 25%

Закваска для йогуртов – из расчета 100 мл (0,5г) на 1 литр молока.

Способ приготовления: