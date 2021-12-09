Рецепт йогурта в домашних условиях
В зимний период особенно важно наполнять организм питательными веществами и необходимыми микроэлементами, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Сидеть на диетах в такие периоды – не самая лучшая идея, так как организму нужна энергия в борьбе с вирусами. Домашний йогурт – отличный источник питательных веществ. Йогурт отлично подойдет для завтрака или перекуса. Его можно сочетать с фруктами и орехами. А еще домашний йогурт станет отличной заправкой для салатов.
Приготовить его несложно, однако придется потратить на это немного времени и усилий.
Ингредиенты:
- Молоко с жирностью не менее 25%
- Закваска для йогуртов – из расчета 100 мл (0,5г) на 1 литр молока.
Способ приготовления:
- Нагреваем молоко до температуры 41-45 градусов. Такая температура идеальна для полезных бактерий.
- Если вы хотите сделать густой йогурт, то нужно нагреть молоко до состояния, когда начнет выкипать вода, а затем остудить. Самое главное условие – молоко не должно закипеть.
- Закваску нужно развести в небольшой части молока.
- Процеживаем молоко, чтобы не было пенки.
- Перемешиваем с той частью молока, в которую добавили закваску.
- Посуда для приготовления йогурта обязательно должна быть чистая и не металлическая.
- Посуду с молоком закрываем крышкой, закутываем во что-нибудь теплое и оставляем на 7-9 часов (на ночь).
- Посуду нельзя трогать до тех пор, пока йогурт не станет густым.
- После приготовления йогурт нужно поместить в холодильник, чтобы остановить рост бактерий.
- Домашний йогурт может храниться в холодильнике до 7 дней.