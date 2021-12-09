Рецепт йогурта в домашних условиях

Рецепт йогурта в домашних условиях
Фото: Рixabay

В зимний период особенно важно наполнять организм питательными веществами и необходимыми микроэлементами, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Сидеть на диетах в такие периоды – не самая лучшая идея, так как организму нужна энергия в борьбе с вирусами. Домашний йогурт – отличный источник питательных веществ. Йогурт отлично подойдет для завтрака или перекуса. Его можно сочетать с фруктами и орехами. А еще домашний йогурт станет отличной заправкой для салатов.

Приготовить его несложно, однако придется потратить на это немного времени и усилий.

Ингредиенты:

  • Молоко с жирностью не менее 25%
  • Закваска для йогуртов – из расчета 100 мл (0,5г) на 1 литр молока.

Способ приготовления:

  • Нагреваем молоко до температуры 41-45 градусов. Такая температура идеальна для полезных бактерий.
  • Если вы хотите сделать густой йогурт, то нужно нагреть молоко до состояния, когда начнет выкипать вода, а затем остудить. Самое главное условие – молоко не должно закипеть.
  • Закваску нужно развести в небольшой части молока.
  • Процеживаем молоко, чтобы не было пенки.
  • Перемешиваем с той частью молока, в которую добавили закваску.
  • Посуда для приготовления йогурта обязательно должна быть чистая и не металлическая.
  • Посуду с молоком закрываем крышкой, закутываем во что-нибудь теплое и оставляем на 7-9 часов (на ночь).
  • Посуду нельзя трогать до тех пор, пока йогурт не станет густым.
  • После приготовления йогурт нужно поместить в холодильник, чтобы остановить рост бактерий.
  • Домашний йогурт может храниться в холодильнике до 7 дней.

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