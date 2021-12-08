В Германии рекорд по смертности от коронавируса за сутки

В Германии зафиксировали рекорд по смертности за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

Так, впервые с февраля число умерших пациентов с COVID-19 за 24 часа превысило 500 и составило 527. При этом вирус за день выявили у 69 601 человека. Всего в стране было зарегистрировано более 104 тысяч летальных исходов. Отмечается, что число случаев заражение на 100 тысяч жителей Германии снизилось за неделю.