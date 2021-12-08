США готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году - Байден

Президент США Джо Байден на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил его о серьезных последствиях в случае военного вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме после переговоров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас" , - сказал Салливан.

Он отметил, что не будет публично говорить о каких именно шагах идет речь, добавив, что США хотят говорить это напрямую с россиянами.