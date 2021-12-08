Гороскоп Павла Глобы: кому повезет в первой половине декабря

Пятница, 10 декабря, – отличный день, чтобы поболтать в кругу семьи. Воскресенье, 12 декабря, подойдет для похода за покупками. Но это – в общем. Астролог Павел Глоба рассказал, что звездами уготовано для каждого знака зодиака в первой половине декабря, а также кому из них повезет больше всего, сообщает Профиль.

Близнецы

Представителей знака в этот период ожидают жизненные изменения. Например, внезапное раскрытие собственных талантов. В первой половине декабря Близнецам необходимо сохранять самообладание и поступать обдуманно. Выходные – лучшее время для обучения. 11 декабря – один из самых успешных дней.

Рак

Страхи и сомнения необходимо отбросить в сторону. Раки должны наполниться решительностью и уверенностью – это должно быть слышно даже в голосе. Вероятно, представителей знака порадует неожиданная прибыль. Этот период – первую половину декабря – следует завершить рассудительно, не вступая в конфликты. Удачные числа в календаре – 8 и 9-е.

Лев

Львы способны зарядить своим энтузиазмом всех вокруг. В ближайшее время представителей знака ожидает масса интересный событий. Чтобы повысить прибыль, необходимо вооружиться решительностью и уверенностью в себе. 10 декабря – один из самых успешных дней.

В декабре всем представителям астрологического круга следует обратить внимание на здоровье. Хуже всего на нем будут сказываться негативные эмоции и чувства, рассказал астролог Павел Глоба. С другой стороны, последний месяц 2021 года станет идеальным временем, чтобы избавиться от ненужных мыслей и вещей.