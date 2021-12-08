Список предметов, которые ни в коем случае нельзя сжигать в камине

Если у вас есть настоящий камин, вам нужно его чем-то топить, но, как выясняется, нельзя просто бросить в него что-нибудь из дерева. Существует целый список древесины и других предметов, которые никогда не должны попадать в камин, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Что нужно держать подальше от камина

Мокрая, влажная или необработанная древесина

В некоторых случаях даже то, что кажется дровами, нельзя топить в камине. Это потому, что дрова нужно правильно выдерживать, чтобы в них практически не было влаги.

Вы можете распознать выдержанную древесину по внешнему виду - правильно высушенная древесина имеет серый цвет, с потрескавшейся или клетчатой, рыхлой или отслоившейся корой.

Поэтому обязательно храните дрова в защищенном от непогоды месте.

Обработанная или окрашенная древесина

Когда вы сжигаете кусок дерева, вы также сжигаете все на нем, включая химические вещества, используемые для обработки или окраски дерева, или клеи, удерживающие вместе обработанную древесину, например, древесно-стружечную плиту.

Вы не должны вдыхать побочные продукты горения химикатов. По этой причине вам также следует избегать сжигания деревянных поддонов, поскольку они часто обрабатываются химическими веществами.

Рождественские елки (и другое смолистое дерево)

Знаете, эту липкую штуку на живых елках? Это называется смолой (или соком), и деревья, содержащие это вещество, такие как сосна, ель и кедр, также не должны попадать в камин.

Если вы сожжете слишком много смолистой древесины, это может увеличить количество креозота в дымоходе (а это значит, что вам придется чистить его чаще). Кроме того, смола заставляет огонь вспыхивать, из-за чего тлеющие угли могут вылететь за пределы вашего камина и сжечь что-нибудь поблизости.

Печатные, цветные или изделия из мелованной бумаги

Использовать для разжигания огня обычную старую черно-белую газету можно, но изделия из бумаги, на которых есть какие-либо надписи, цвета или покрытия, не должны попадать в камин.

Даже если они напечатаны с использованием соевых чернил, они, вероятно, также содержат пигменты и другие добавки. Также не стоит сжигать в камине подарочные упаковки и листовки.

Пластик

В камине нельзя ничего сжигать из пластика.