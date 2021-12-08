Стильный аксессуар 2021-2022: вечерние перчатки

Голливудские звезды, именитые дизайнеры и обладательницы титула "Икона стиля" диктуют нам новые тренды, одним из которых в 2021-2022 годах стал стильный аксессуар – вечерние перчатки. Этот непривычный для многих элемент гардероба сделает яркий акцент в образе каждой модницы, сообщает Обозреватель.

Актуальные "оперные" перчатки обещают стать главным женским аксессуаром в грядущую новогоднюю ночь. Стремительно ворвался этот вид одежды на церемонию вручения премии Fashion Awards. Актриса Деми Мур, модельер Алекса Чанг, "светская львица" Крис Дженнер и многие другие знаменитости появились на "красной дорожке" в атласных, кожаных, кружевных перчатках разной длины и цветов. Очевидно, мы возвращаемся к "старому гламуру".

Актриса Деми Мур. Источник: instagram.com/demimoore

Модель Эльза Хоск. Источник: instagram.com/britishfashioncouncil

Певица Грифф. Источник: instagram.com/britishfashioncouncil

Телевизионная персона Крис Дженнер. Источник: instagram.com/britishfashioncouncil

Известные модные бренды на крайних презентациях своих коллекций подтвердили, что перчатки – это актуально и стильно. Гладкие яркие аксессуары на руках можно увидеть у моделей на показах Balenciaga, Gucci и Saint Laurent. По подиуму прошлись манекенщицы в "спокойных" перчатках пастельных цветов, в ярких малиновых и глубоких синих, а также с дополнительными украшениями в виде камней и золотыми драгоценностями.