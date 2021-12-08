Обнаружен необычный симптом заражения штаммом "Омикрон" у детей

Врачи обнаружили симптом, характерный для детей, зараженных новым штаммом коронавируса "Омикрон". У них, в отличие от взрослых, может появиться необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд, сообщает Страна UA.

Так, по словам медика, симптомы у детей и взрослых, зараженных штаммом "Омикрон", различаются. У детей проявляется одна особенность, которая не характерна для взрослых.

"Наблюдается небольшая разница в симптомах (омикрон-штамма у детей и взрослых - Ред.). Помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения омикрон-штаммом у детей служит необычная сыпь" , - заявил Ллойд.

По его словам, высыпания фиксировались лишь у небольшой группы взрослых пациентов с Covid-19. При этом "до 15% детей с "Омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".