Нардепа Соху хотят исключить из комитета Рады

Внефракционного депутата Романа Соху, который объявил о выходе из фракции "Слуга народа", хотят отозвать из комитета по вопросам цифровой трансформации, сообщает Новое время.

Такое предложение внес на рассмотрение парламента бывший однопартиец Сохи Андрей Мотовиловец.

В документе внесения соответствующего предложения обосновывается тем, что Соха в 2019 году был избран в комитет по квоте пропорционального представительства фракции "Слуга народа", членом которой в то время был. Но в ноябре 2021 года он заявил о выходе из фракции по собственному желанию.

Для восстановления принципа квотности при формировании персонального состава комитетов ВР предлагается отозвать уже внефракционного депутата Соху из состава комитета и предоставить возможность фракции "СН" заполнить свою квоту пропорционального представительства в комитете.

30 ноября Роман Соха с трибуны Верховной Рады заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа". По словам нардепа, "последней каплей" для него стало назначение заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурмы. Соха обвиняет Шурму в нечестной конкуренции на парламентских выборах.

Соха был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" в избирательном округе № 75 (Запорожская область).