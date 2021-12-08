Вторичка готова снижать цены: где подешевеют квартиры

На вторичном рынке жилья до конца 2021 года в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможны незначительные ценовые колебания в пределах 1%, что является самым большим свидетельством стабилизации цен, сообщает UBR.

Такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

"Ценовые колебания – это неотъемлемая часть действующего рынка. Однако изменение средних цен в крупнейших городах, не превышающее 1%, является ярким свидетельством стабилизации цен" , – сказал он.

Однако, добавляет эксперт, именно в пятерке крупнейших региональных центров сконцентрировано до 60% всего имеющегося спроса. В других областных центрах, а также в большинстве районных центров к концу текущего года цены на вторичном рынке жилья могут несколько снизиться – в среднем на 3-5%.

В течение последних трех месяцев в подавляющем большинстве областных и районных центров, кроме Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областей спрос на вторичном рынке снизился в среднем на 30-35%.

"К примеру, в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове за последние два месяца спрос сократился в среднем на 17-20%. В то же время, уменьшение количества покупателей заставляет собственников жилья несколько снижать цену" , – говорит глава АСНУ.

Вместе с этим он акцентирует, что такие процессы вполне естественны, ведь более 60% потенциальных покупателей концентрируют свое внимание на поиске жилья в наиболее экономически и инфраструктурно развитых городах, где уровень жизни намного выше, чем в большинстве областных центров.

По мнению эксперта, ход пандемии, экономическая неопределенность на фоне роста коммунальных тарифов и инфляции лишь усугубляют отток покупателей из небольших населенных пунктов. Но стремительное падение цен маловероятно не только до конца этого года, но и в течение 2022-го.

"В течение 2021 года даже в небольших городах цены на вторичном рынке жилья выросли, по меньшей мере, на 5-7%. Вполне естественно, что сокращение спроса является основным фактором для понижения стоимости выставленных на продажу квартир" , – рассказывает Юрий Пита.

Такое снижение не будет происходить скачками, замечает он. Речь идет о достаточно медленном и прогнозируемом процессе. Цены будут "искать" своего покупателя.