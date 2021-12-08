В Канаде прошли клинические испытания новой COVID-вакцины

В Канаде в ближайшее время одобрят к использованию новую вакцину собственного производства - Medicago. Препарат уже прошел третий этап клинических исследований. Производитель обещает эффективность своего препарата на 71%, сообщает Вести.

Согласно отчету производителя вакцин Medicago, две дозы вакцины защищают на 71 процент от всех изученных вариантов коронавируса и на ​​75 процентов от штамма "Дельта". Однако эти данные еще не проверяли независимые ученые.

Компания заявляет, что серьезных побочных эффектов от вакцины не было, а побочные эффекты были в основном от легкой формы до умеренной.

Отличительными характеристиками новой вакцины является ее растительное происхождение. К тому же, для ее хранения не нужны холодильники - она может храниться при нормальных температурах, благодаря чему ее легко транспортировать.

Правительство выделило 173 млн долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительства крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Контракт с правительством на закупку первой партии уже подписан. Канадский Минздрав должен одобрить препарат в ближайшие дни.