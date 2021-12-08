Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Сегодня в западных регионах ожидается гололедица, а в северных и некоторых центральных областях еще и налипание мокрого снега.

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Об этом говорится в сообщении Укргидрометеоцентра.

Ночью и днем 8 декабря в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях гололедица, местами налипание мокрого снега. В Киеве также прогнозируют гололедицу.

В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях синоптики предупреждают о гололедице на дорогах (I уровень опасности, желтый).

На Прикарпатье ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).