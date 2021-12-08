В Украине на 8% уменьшилось количество детей

В Украине сейчас 7 миллионов детей, что составляет 18% всего населения. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Саммит "Дети", сообщает Укринформ.

"Я очень часто рассказываю о том, что мы - стареющая нация. И это не только касается того, как растет продолжительность жизни. Но это еще и о таком показателе, что сегодня, например, детей среди нас становится меньше. И вот по цифрам. Сегодня у нас 7 миллионов детей, или 18% всего населения нашей страны. В начале независимости было почти 26%” , – рассказала Лазебная.

По мнению министра, нужна такая политика, "которая будет развивать нашу страну, где не будет страшно рожать, где семьи с детьми будут получать необходимую поддержку и услуги, и дети будут, безусловно, счастливые".

Она также заметила, что в Украине сейчас есть 19 видов государственной социальной поддержки — социальных выплат и доплат, которыми на сегодняшний день охвачены около 2 миллионов семей с детьми.