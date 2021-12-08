В ООН сделали заявление после переговоров Байдена и Путина

Организация Объединенных Наций обратила внимание на обсуждение в ходе видеоконференции президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена ситуации вокруг Украины и отметила важность урегулирования конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН.

"Мы приняли во внимание сообщения об онлайн-переговорах между президентами России и США. Понимаем, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая Украину. В этом контексте мы призываем все соответствующие стороны придерживаться разрешения разногласий посредством диалога на всех уровнях, деэскалации напряженности и сохранения регионального мира" , - отмечается в заявлении.

ООН напоминает всем игрокам "об их ответственности в обеспечении мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, поддержанными резолюцией Совета Безопасности №2202 2015 года".