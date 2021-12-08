В Украине будет построен первый концессионный автобан

В Украине может появиться первая концессионная дорога Краковец – Броды – Ровно. Правда конкретных сроков ее появления еще даже не озвучено, сообщает 24 Канал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что разговоры относительно строительства первого в Украине концессионного автобана продолжаются.

"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Провели совещание по строительству автомобильной дороги Краковец – Броды – Ровно" , – написал премьер-министр в своем телеграм канале.