В Киеве массово стоят троллейбусы из-за непогоды

В столице из-за ухудшения погоды утром в среду произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в частности троллейбусов. Сейчас в городе идет дождь, впоследствии киевлян ждет снегопад, сообщает УНИАН.

О проблемах с движением транспорта заявили в КП "Киевпастранс", а также пишут пользователи соцсетей.

В частности, из-за сложных погодных условий и ДТП изменено или задерживается движение троллейбусов № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.

В сети показали видео "коллапса", который произошел на мосту Патона - там образовалась очередь из вагонов в сторону центра города.

"Изменено движение троллейбусов № 43, 50 по мосту Патона по причине сложных погодных условий. Движение троллейбусов №43 организовано до ст. м. "Лыбидская" движение троллейбусов №50 организовано до Дарницкой площади" , - сообщили в "Киевпастрансе".

В комментариях киевляне уточнили, что троллейбусы на мосту не могут ехать из-за оледенения контактной сети.

Патрульная полиция Киева напомнила, что в столице в течение дня будут идти мокрый снег с дождем, на дорогах будет гололедица.