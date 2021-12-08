Когда в Украине прекратится дефицит автомобилей

Чип-кризис отошел в тень с лент новостей, как вредное, но, к сожалению, пока неизбежное явление. Однако, это совсем не означает, что он прекратился. Достаточно посмотреть, на сколько увеличились очереди за новыми авто, сообщает Autoconsulting.

Что сейчас происходит, и когда этот кризис может окончиться? Чтобы был понятен масштаб проблемы, достаточно сказать, что дефицит полупроводниковых чипов, по предварительным прогнозам, обойдется автопроизводителям в 210 миллиардов долларов. И это - только в 2021 году. Вот самые свежие сигналы об остановках производства.

Так, в ноябре Volkswagen прекратил производство электромобилей на своих заводах в Цвиккау и Дрездене. Хотя, для того, чтобы не останавливать их, в VW до этого остановили производственные линии VW Golf и Tiguan на заводе компании в Вольфсбурге.

Завод VW в Цвиккау выпускает 1200 автомобилей в день и специализируется на ID.3, ID.4 и ID.5 - последние находятся на стадии подготовки к производству. Однако, помимо собственных моделей Volkswagen, здесь также производятся Audi Q4 e-tron, Sportback и Cupra Born. Их производственные линии также остановлены.

И это не первый случай, когда Volkswagen останавливает производство из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов.

Ford of Europe приостановил производство Ford Fiesta на заводе Ford в Кельне на весь октябрь. А также - представил урезанную (с минимумом микрочипов) модель Ford Puma под названием Design. Из трех основных сборочных заводов Ford в Европе, в ноябре производство было остановлено на трех. Это, в частности, завод в Кельне, сборочный завод Ford Saarlouis, где выпускается Ford Focus, а также - сборочный завод Ford в Валенсии, где сейчас возобновлено производство Kuga. Хотя, в декабре на нем ожидается больше простоев.

Хитрости автопроизводителей﻿

Чтобы хоть как-то уменьшить свои риски и потери автопроизводители прибегают к некоторым хитростям. Например, Daimler и Volkswagen Group, пришлось пересмотреть производственные стратегии.

Автопроизводители обычно покупают запчасти у крупных поставщиков, таких как Robert Bosch и Continental. Но те, в свою очередь, покупают детали у поставщиков, расположенных дальше по цепочке. Поэтому, на самом деле, выбора между двумя этими производителями не было. Нередко, полупроводниковые микрочипы и у одного, и у другого были от одного производителя.

Сейчас, по словам менеджера по закупкам Daimler Маркуса Шефера, ситуация меняется. Автопроизводители начинают покупать микросхемы напрямую у производителей. По словам Шефера, автопроизводитель установил прямую линию связи со всеми поставщиками микросхем, включая производителей пластин на Тайване. Генеральный директор VW Group Герберт Дисс говорил о «стратегическом партнерстве», которое его компания заключила с производителями в Азии.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, еще одна хитрость автопроизводителей - реконфигурация автомобилей или производство их с отсутствующими частями.

Например, General Motors заявила, что будет работать с такими производителями микросхем, как Qualcomm, STMicroelectronics и Infineon. Совместно они должны разработать микроконтроллеры, сочетающие в себе несколько функций, каждая из которых ранее управлялась отдельной микросхемой.

Аннетт Даниэльски, финансовый директор подразделения тяжелых грузовиков Traton (MAN, Scania, VW), заявила, что компания пытается освободить место на материнских платах систем управления. «Если мы изменим программное обеспечение, мы сможем использовать меньше полупроводников и достичь той же функциональности», - сказала она.

Daimler делает ставку на новые конструкции блоков управления. Глава отдела закупок компании Шефер сказал, что вместо использования одного конкретного чипа они смогут работать и на альтернативных, в случае проблем с поставкой.

Тесла считается образцом для этого. Компания перепрограммировала программное обеспечение в течение трех месяцев, чтобы можно было использовать другие менее дефицитные чипы. Это позволило американскому автопроизводителю пережить кризис лучше, чем многие другие.

Некоторые автопроизводители накапливают запасы. Или то, что BMW называет «укреплением дыр». Это - когда вся машина построена, за исключением недостающей части. Соответственно, производство этого авто можно будет относительно легко и быстро завершить, когда появится недостающая дефицитная запчасть.

Другие автопроизводители также используют эту стратегию. Иногда автомобили поставляются без определенных функций, контролируемых чипами.

Полупроводники также в первую очередь используются для производства более дорогих и стратегически важных транспортных средств, например, электромобилей. В то время, как покупатели сталкиваются с еще более длительным временем ожидания недорогих авто с двигателями внутреннего сгорания.

Когда окончится чип-кризис

Поскольку наши импортеры и дилеры, естественным образом, полностью зависят от автопроизводителей, то прогнозировать окончание дефицита новых автомобилей могут только сами автомобильные компании.

Из хороших новостей: производство в Тойоте возобновилось. Все заводы и производственные линии компании должны нормально заработать в декабре. Правда, пока только в Японии. И это - первая хорошая новость за последние семь месяцев.

Генеральный директор Robert Bosch Фолькмар Деннер заявил, что хотя разовые шоки предложения на рынке полупроводников прошли, мощностей по-прежнему не хватает для удовлетворения мирового спроса.

В Volvo сообщили, что предложение по-прежнему ограничено, но с сентября производство «улучшалось месяц за месяцем». Хотя, предложение автомобилей по-прежнему ниже спроса. Но в четвертом квартале поставки микрочипов увеличились.

Председатель Ford of Europe Гуннар Херрманн считает, что, по его мнению, нехватка чипов сохранится до 2024 года.

К сожалению, с окончанием дефицита полупроводниковых микрочипов, из-за которых сегодня останавливаются конвейеры, дефицит новых авто может полностью не исчезнуть. Эксперты прогнозируют, что ближайшие угрозы для автопрома таят в себе уже начавшийся дефицит и рост цен на сталь, алюминий и кожи. Так что автопроизводителям, а соответственно - их импортерам и дилерам расслабляться пока рановато.

Дефицит микрочипов будет давать о себе знать на протяжении всего 2022 года, но уже в меньшей степени, чем в пиковые месяцы 2021 года. Так что побеспокоиться о новом автомобиле все-таки лучше заблаговременно.