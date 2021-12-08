В Киеве десятки тысяч человек останутся без света

В Киеве 8 декабря запланированы массовые отключения света, сообщает Depo.ua.

Об этом говорится в сообщении компании-поставщика ДТЭК "Киевские электросети".

Известно, что без света будут сидеть десятки тысяч человек, причиной отключений стали плановые работы, капитальные ремонты и техническое перевооружение сетей. Электроснабжение отключат в частном секторе, многоквартирных домах, офисах и других заведениях.

Полный список адресов отключения света в Киеве на 8 декабря можно посмотреть по ссылке.