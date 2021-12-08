Минздрав назвал регион, где полностью вакцинировано 50% жителей

Половину взрослого населения полностью вакцинировали от коронавируса только в городе Киеве. К этой отметке также приближается и Киевская область.﻿ Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%" , - рассказал Ляшко.

По его словам, на сегодня уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой.