ЕС угрожает России санкциями за новую агрессию против Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель отреагирует ужесточением санкционного режима "на любую новую агрессию и нарушение международного права" в отношении стран Европейского Союза или их соседей, в частности Украины, сообщает Deutsche Welle.

Об этом она сказала в видеообращении перед началом видеосаммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Она подвергла резкой критике "передвижение российских войск и масштабное усиление подразделений вдоль восточной границы Украины". В случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины Евросоюз сплоченно поддержит власть в Киеве, подчеркнула фон дер Ляйен.