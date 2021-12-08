Камеры фиксации ПДД не влияют на число аварий

Количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на количество аварий, зато влияет на смертность, сообщает Опендатабот.

Об этом свидетельствуют официальные данные статистики.

В Киеве, где камер больше всего, с января по октябрь количество аварий выросло на 19% (51 556 против 43 303 случаев за аналогичный период прошлого года). Более того, треть всех аварий в стране припадает именно на этот регион.

Тем не менее, количество смертельных аварий в Киеве снизилось на 16% (по Киевской области и вовсе на 21%).

К слову, тенденция по снижению числа аварий с погибшими наблюдается по всей Украине (среднее число снижения по стране - 9%)

Самый большой всплеск аварийности за 10 месяцев этого года наблюдается в Ивано-Франковской и Николаевской областях. Там аварийность выросла на 24%. Также в Ивано-Франковской области рекордно выросла и смертность на дороге (на 21%)