"Желтых" больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны
В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых, сообщает Сегодня.
По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.
Карантинные зоны
Красная
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Оранжевая
- Донецкая область
Желтая
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область.