"Желтых" больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны

В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых, сообщает Сегодня.

По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.

Карантинные зоны

Красная

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

Оранжевая

Донецкая область

Желтая