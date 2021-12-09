"Желтых" больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны

"Желтых" больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны
Фото: Facebook.com/moz.ukr

В Украине улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 8 декабря, красных карантинных зон гораздо меньше, чем желтых, сообщает Сегодня.

По сравнению с предыдущими сутками, ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из оранжевой в желтую зону.

Карантинные зоны

Красная

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Оранжевая

  • Донецкая область

Желтая

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область.

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