Ученые спрогнозировали динамику COVID-заражений в Украине

В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что прирост COVID-случаев в Украине будет снижаться, и в ближайшие недели будет составлять чуть более семи тысяч заражений в сутки. Соответствующие данные опубликованы на сайте НАН, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что среднее количество новых COVID-случаев в Украине уже уменьшилось до 10 318 за день, среднее количество летальных случаев - 430 смертей за день в среднем за последнюю неделю.