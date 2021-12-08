Ученые спрогнозировали динамику COVID-заражений в Украине
В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что прирост COVID-случаев в Украине будет снижаться, и в ближайшие недели будет составлять чуть более семи тысяч заражений в сутки. Соответствующие данные опубликованы на сайте НАН, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что среднее количество новых COVID-случаев в Украине уже уменьшилось до 10 318 за день, среднее количество летальных случаев - 430 смертей за день в среднем за последнюю неделю.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря 2021 года", - говорится в прогнозе.