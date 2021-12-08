Исследователи определили, как холодный климат влияет на появление онкологии

Кипрские исследователи сделали заключение, что злокачественные образования чаще появляются у людей, которые проживают в холодных регионах. По мнению одного из организаторов исследования, клетки, привычные к минусовой температуре, больше поддаются воздействию канцерогенов, сообщает Menslife.

Согласно статистике, в холодных регионах количество раковых больных выше зафиксированного среднемирового показателя.

Это обусловлено их генетической модификацией (адаптацией клеток под холодный климат). Для подтверждения заключения эксперты опубликовали статистические данные, свидетельствующие, что склонность к онкологии особенно выражено проявляется в странах Скандинавии.

Согласно статистике, в этом регионе количество больных выше зафиксированного среднемирового показателя. Чаще всего в скандинавских странах диагностируется рак толстого кишечника, легких и груди.