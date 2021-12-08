СБУ заявила о предотвращении теракта в колледже Черкасской области
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении совершения теракта в одном из колледжей Черкасской области.
Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
"В ходе следственно-оперативных действий, разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, подозреваемые распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о подготовке теракта в соцсети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.
"Злоумышленники призывали в соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", - добавили в Службе безопасности.
Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли два пистолета, компьютер и другие средства связи.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - отметили в СБУ.