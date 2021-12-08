СБУ заявила о предотвращении теракта в колледже Черкасской области

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении совершения теракта в одном из колледжей Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"В ходе следственно-оперативных действий, разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты" , - сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

По данным следствия, подозреваемые распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о подготовке теракта в соцсети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

"Злоумышленники призывали в соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками" , - добавили в Службе безопасности.

Скриншоты: СБУ

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли два пистолета, компьютер и другие средства связи.