Смертельное ДТП под Черниговом: полиция задержала водителя фуры

Полиция задержала водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с маршруткой вблизи Чернигова вчера, 7 декабря. В результате аварии погибли 13 человек и еще 7 травмировались.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в специализированной палате под охраной полиции" , - сказал начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Решается вопрос об уведомлении 44-летнему водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспорта. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин.

Досудебное расследование продолжается.