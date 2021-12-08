Билли Айлиш выпустила новый клип

Исполнительница самостоятельно срежиссировала и смонтировала ролик на песню о депрессии после расставания, сообщает Корреспондент.

Американская певица Билли Айлиш представила новый клип на песню Male Fantasy. Видео появилось на YouTube-канале исполнительницы. Певица сама срежиссировала и смонтировала ролик. За сутки оно набрало уже около трех миллионов просмотров.

"Режиссура и монтаж этого видео были большой радостью и лучшим опытом от начала до конца" , - написала Билли Айлиш в Instagram.

По сюжету, это история о жизни человека, который упал в депрессию после расставания с возлюбленным. Билли в клипе одиноко бродит по дому с полным беспорядком, пытается найти утешение в еде.