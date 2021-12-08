Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей
Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной, сообщает Европейская правда.
Решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" и, соответственно, вступило в силу.
По данным "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.
Однако не исключено, что это соглашение не приведет к улучшениям для украинских экспортеров. Одновременно в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, введших санкции против Беларуси. Впрочем, по словам собеседника издания, близкого к правительству, Беларусь гарантирует
"разграничение политических санкций с торговыми отношениями". Это означает, что Минск гарантирует отмену ограничений для украинского экспорта. В противном случае, добавляет собеседник, у Киева есть возможность оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину.