Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной, сообщает Европейская правда.

Решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" и, соответственно, вступило в силу.

По данным "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.