Украинцам будут вводить третью дозу COVID-вакцины: решение Минздрава

В Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.﻿ Об этом, со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина в эфире "Завтрака с 1+1", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей" , - сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

получают гормональную терапию,

перенесли трансплантацию,

ВИЧ-инфицированные.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета" , - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.