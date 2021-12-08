Украинцам будут вводить третью дозу COVID-вакцины: решение Минздрава
В Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные. Об этом, со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина в эфире "Завтрака с 1+1", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.
По его словам, речь идет о людях, которые:
- получают гормональную терапию,
- перенесли трансплантацию,
- ВИЧ-инфицированные.
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.
Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.
"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована", - резюмировал он.