Обновленная ВИА Гра выпустила "горячий" клип

Над новой зрелищной видеоработой коллектива на трек Манекен работал известный клипмейкер Алан Бадоев, сообщает Корреспондент.

Группа ВИА Гра выпустила откровенный клип на песню Манекен. Новая видеоработа была опубликована в YouTube-канале коллектива 8 декабря.

Автором и композитором трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе, а режиссером зрелищного ролика стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Солистки коллектива – Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова, продемонстрировали в клипе соблазнительные наряды, танцуя в окружении спортивных мужчин.