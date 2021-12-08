Суд разрешил задержать экс-главу Минэнерго Демчишина

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, подозреваемого в содействии созданию террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), сообщает Главком.

С соответствующим ходатайством в суд обратился старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Максим Дзвоник.

В своем ходатайстве он отметил, что 12 ноября 2021 году господину Демчишину было сообщено о подозрении. Подозрение направили тремя путями: жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства экс-министра, почтовой связью на известные адреса регистрации и проживания Демчишина, а также правоохранители вручили это подозрение взрослому родственнику бывшего чиновника.

Государственное бюро расследований четырежды (дважды на 15 ноября, 18 и 19 ноября) вызвало Демчишина, однако он не пришел. Следователь ГБР считал, что отсутствие экс-министра по адресам регистрации и проживания, а также неявка на допрос к следователю свидетельствуют о его укрывательстве от органов досудебного расследования и суда.

Кроме того, по информации оперативного подразделения и Государственной пограничной службы, на 19 ноября Владимир Демчишин находился за пределами Украины.

В судебном постановлении указано, что после задержания экс-чиновника необходимо его доставить в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Определение о разрешении на задержание действует шесть месяцев.

Добавим, что следствие обвиняет бывшего министра Владимира Демчишина в сговоре вместе с неустановленными должностными лицами из числа государственных органов и предприятий Украины и представителями высшего руководящего состава государственных органов России в содействии деятельности "Л/ДНР". Это произошло путем организации и приобретения угля у неподконтрольных Украине предприятий на Донбассе.

Как считают правоохранители, такими действиями энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и "Л/ДНР" и подорвана экономическая безопасность государства в 2014-2015 годах.

В комментарии СМИ Демчишин подчеркнул, что возбужденное против него уголовное дело было сфабриковано и вскоре будет закрыто. Политик считает, что за атакой на него стоит Офис президента.