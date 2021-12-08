Полиция хочет вернуть проверки водителей на алкоголь

Патрульная полиция просит Верховную Раду вернуть ей право на профилактические остановки автомобилей на дорогах Украины, сообщает Autoconsulting.

Соответствующую идею на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности огласил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Я предлагаю вернуться к обсуждению вопроса о профилактических мероприятиях по остановке транспортных средств. Это необходимо для проверки водителей на пребывание в состоянии алкогольного опьянения или управление автомобилем без водительских прав», - обратился к народным депутатам представитель патрульной полиции .

Напомним, что ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий высказался о необходимости ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами ПДД.