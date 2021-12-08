Постельное белье: какая может таиться опасность

Исследователи из США сделали заключение, что в постельном белье может таиться опасность для людей. По их мнению, в постельных комплектах обитает несколько типов патогенных грибков, которые вредны для человека, сообщает Menslife.

Эксперты установили, что люди в постели вырабатывают порядка 98 литров пота. Когда в помещении жарко, влажное белье становится благоприятной средой для обитания и размножения бактерий. А подушки натуральные и синтетические, которые эксплуатируются более 1,5 года, могут содержать от 4 до 17 патогенных микроорганизмов.

В числе бактерий, содержащихся в постельном белье, бывают не только грибки, попавшие туда с тела человека, но и микроорганизмы, которые передались с шерстью питомцев, цветочной пыльцой, пылью и загрязнениями.

Лишь за 7 дней количество бактерий существенно увеличивается. Этого достаточно для появления аллергических реакций – отечность слизистой носа, многократное чихание боль и дискомфорт в горле.

Чтобы снизить риск пострадать от собственной постели, специалисты советуют стирать ее каждую неделю.