Модные варианты верхней одежды 2021-2022
Зимой 2021-2022 в моде немало вариантов верхней одежды, которую каждый сможет подобрать по своему вкусу. Среди трендовых моделей – длинные минималистические пуховики с поясом, оверсайз дубленки и даже куртки спортивного стиля, сообщает Обозреватель.
О вариантах пуховиков, пальто, шуб и курточек, которые считаются актуальными в этом сезоне, рассказала украинская стилистка Инна Гриненко. Она опубликовала примеры образов в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
- Длинный гладкий пуховик на поясе
Такие пуховики будут очень уютными. Сочетать из можно с джинсами, брюками, юбками, вечерними платьями.
- Шуба из эко-меха оверсайз
Стилист предупредила, что такие шубы не очень теплые, поэтому под низ нужно надевать что-то типа свитера из натуральных волокон или же термобелье.
- Объемная дубленка-авиатор
Опять же, искусственные дубленки могут согревать не так сильно, как хотелось бы, поэтому одежда под ней должна быть теплой.
- Объемный бомбер
Могут быть как из ткани, так и кожи. Любительницам экспериментального стиля можно попробовать подобрать под такую куртку платье.
- Ультракороткие объемные пуховики.
На сильные морозы не лучший вариант, но подойдут для теплых зим. Носить лучше с платьями или юбками/брюками на высокой посадке.
- Кожаные пуховики
Такие зимние куртки защищены от влаги. Они сочетаются с любой обувью.
- Шубы или пальто с анималистическим принтом
Стилист посоветовала: сбалансировать такую яркую вещь поможет более "спокойный" низ.
- Спортивные пуховики
В тренде как короткие, так и удлиненные модели. Могут быть ярких цветов.