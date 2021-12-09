Модные варианты верхней одежды 2021-2022

Зимой 2021-2022 в моде немало вариантов верхней одежды, которую каждый сможет подобрать по своему вкусу. Среди трендовых моделей – длинные минималистические пуховики с поясом, оверсайз дубленки и даже куртки спортивного стиля, сообщает Обозреватель.

О вариантах пуховиков, пальто, шуб и курточек, которые считаются актуальными в этом сезоне, рассказала украинская стилистка Инна Гриненко. Она опубликовала примеры образов в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Длинный гладкий пуховик на поясе

Такие пуховики будут очень уютными. Сочетать из можно с джинсами, брюками, юбками, вечерними платьями.

Длинный пуховик. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Шуба из эко-меха оверсайз

Стилист предупредила, что такие шубы не очень теплые, поэтому под низ нужно надевать что-то типа свитера из натуральных волокон или же термобелье.

Эко-шуба. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Объемная дубленка-авиатор

Опять же, искусственные дубленки могут согревать не так сильно, как хотелось бы, поэтому одежда под ней должна быть теплой.

Дубленка-авиатор. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Объемный бомбер

Могут быть как из ткани, так и кожи. Любительницам экспериментального стиля можно попробовать подобрать под такую куртку платье.

Зимний бомбер. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Ультракороткие объемные пуховики.

На сильные морозы не лучший вариант, но подойдут для теплых зим. Носить лучше с платьями или юбками/брюками на высокой посадке.

Короткий пуховик. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Кожаные пуховики

Такие зимние куртки защищены от влаги. Они сочетаются с любой обувью.

Кожаный пуховик. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Шубы или пальто с анималистическим принтом

Стилист посоветовала: сбалансировать такую яркую вещь поможет более "спокойный" низ.

Верхняя одежда с анималистическим принтом. Источник: Instagram-страница stylist.inna

Спортивные пуховики

В тренде как короткие, так и удлиненные модели. Могут быть ярких цветов.