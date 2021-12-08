В Кремле заявили, что удовлетворены переговорами Путина и Байдена

В Кремле выражают удовлетворение видеоформатом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но считают личные встречи более продуктивными. Об этом рассказал помощник главы президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Интерфакс.

При этом в Кремле заявили, что подводить итоги состоявшихся переговоров пока рано, так как накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год, добавил Ушаков.

Говоря о продолжении диалога двух лидеров, он сказал, что организовать их общение достаточно легко.

"Это легко делается - организовать даже не видеоконференцию, закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор. И этим они тоже активно пользуются, наши лидеры. Посмотрим, как будет развиваться ситуация" , - сказал он.

Ушаков отметил, что сейчас сторонам поступят указания лидеров готовить команды по обсуждению чувствительных вопросов.

Сейчас, подчеркнул Ушаков, трудно загадывать сроки дальнейших контактов Путина и Байдена.

"Прорывов пока что нет. Я думаю, что эта ситуация не удовлетворяет ни нас, ни американцев. Об этом президенты говорили, резких прорывов пока, наверное, трудно ожидать, но вместе с тем президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют, в частности, Москву" , - сказал Ушаков.

На вопрос, ожидает ли он наступления деэскалации двусторонних отношений, Ушаков сказал:

"Мы посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, в конкретные шаги".

"Но я уже упомянул, что президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент (Путин - ред) о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают" , - сказал он.

Ушаков указал, что разговор двух лидеров был откровенным и имел деловой характер.

Он также рассказал, что "в ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента".

По словам Ушакова, переговоры длились ровно два часа.