Зеленский поделился новым фото из спортзала

На утро после резонансного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский не придумал ничего лучше, чем выставить в своей соцсети новое селфи из спортзала, сделанное на фоне тренажеров и гантелей.

Фото было опубликовано сегодня утром на странице президента в социальной сети Instagram.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", – подписал публикацию президент Украины.

На фото он одет в черную футболку. За спиной у него виднеются гантели и тренажеры.